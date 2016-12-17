Путин побеседовал с папой Римским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с папой Римским Франциском.

Глава государства поздравил понтифика с юбилеем и отметил его вклад в укрепление отношений между Россией и Ватиканом.

Путин и Франциск обсудили вопросы защиты христиан в зоне региональных конфликтов, а также побеседовали о «значимости конструктивного межконфессионального диалога для сохранения нравственных начал в мировых делах», сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, президент и понтифик пообщались на тему сотрудничества России и Ватикана в культурно-гуманитарной сфере.