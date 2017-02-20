Путин не планирует встречаться с Лукашенко

Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не планируется из-за загруженности графиков лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Лукашенко находится в Сочи с частным визитом.

- На ближайшие дни, пока насколько мы понимаем, графики глав государств – они переполнены, но у Путина, по крайней мере, встречи такой не значится. Но, вместе с тем, безусловно, по-прежнему продолжается работа по согласованию сроков проведения Высшего госсовета Россия-Белоруссия, — цитирует «РИА Новости» слова Пескова.