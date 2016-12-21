Путин перенес большую пресс-конференцию на 23 декабря
Президент России Владимир Путин примет участие в прощании с послом РФ в Турции Андреем Карловым, убитым выстрелом в спину на выставке в Анкаре, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он уточнил, что в связи с трагическим событием в Анкаре большая пресс-конференция президента РФ перенесена на пятницу, 23 декабря.
- Президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день, — сказал Песков, уточнив, что глава государства 22 декабря будет принимать участие в траурных мероприятиях.
При этом пресс-секретарь президента отметил, что аккредитация журналистов и все остальные условия проведения пресс-конференции остаются прежними. Об этом сообщает «РИА Новости».
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