Путин передал привет членам "Единой России"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на съезде партии "Единая Россия" рассказал, что общался с главой государства и тот передал всем членам организации "большой привет".
Сегодня в Москве завершился съезд партии "Единая Россия". На его закрытии выступил переизбранный лидер Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.
– У нас не бывает ни простых периодов, ни легких решений, но я уверен, что со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нашей страной, наша партия, как правящая партия, справится, – заключил Медведев. По его словам, члены партии работают в команде и научились побеждать.
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