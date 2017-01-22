Путин передал привет членам "Единой России"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на съезде партии "Единая Россия" рассказал, что общался с главой государства и тот передал всем членам организации "большой привет".

Сегодня в Москве завершился съезд партии "Единая Россия". На его закрытии выступил переизбранный лидер Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

– У нас не бывает ни простых периодов, ни легких решений, но я уверен, что со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нашей страной, наша партия, как правящая партия, справится, – заключил Медведев. По его словам, члены партии работают в команде и научились побеждать.