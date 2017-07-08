Путин ответил шуткой на извинения Макрона за опоздание на встречу

Французский президент Эммануэль Макрон извинился перед главой России Владимиром Путиным за опоздание на двустороннюю встречу в рамках саммита G20.

Как пишет РИА Новости, французский лидер признался, что задержался из-за обсуждения вопросов, связанных с климатом. На это Путин ответил: «Надеюсь, что теперь климат будет лучше».

Российский президент добавил, что договоренности, достигнутые между странами на майской встрече в Версале, соблюдаются и отмечается рост товарооборота между государствами. Макрон подчеркнул качество отношений между Франицей и Россией.

Ранее Путин встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским президентом за рабочим завтраком, где лидеры обсудили пути урегулирования ситуации на Украине.

Саммит G20 проходит в Гамбурге 7 и 8 июля.