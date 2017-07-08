Путин ответил шуткой на извинения Макрона за опоздание на встречу
Французский президент Эммануэль Макрон извинился перед главой России Владимиром Путиным за опоздание на двустороннюю встречу в рамках саммита G20.
Как пишет РИА Новости, французский лидер признался, что задержался из-за обсуждения вопросов, связанных с климатом. На это Путин ответил: «Надеюсь, что теперь климат будет лучше».
Российский президент добавил, что договоренности, достигнутые между странами на майской встрече в Версале, соблюдаются и отмечается рост товарооборота между государствами. Макрон подчеркнул качество отношений между Франицей и Россией.
Ранее Путин встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским президентом за рабочим завтраком, где лидеры обсудили пути урегулирования ситуации на Украине.
Саммит G20 проходит в Гамбурге 7 и 8 июля.
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