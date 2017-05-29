Путин ответил на обвинения в кибератаках в адрес России

Президент РФ Владимир Путин назвал голословные обвинения в кибератаках дорогой в никуда.

Он также отметил, что невозможно комментировать вопросы о том, что может быть, вмешивались российские хакеры, так как непонятно, кто говорит и на каком основании.

«В политике это путь в никуда — основывать свои действия, либо складывать свои впечатления о чем-то либо, о ком-то на основе ничем не подтвержденных предположений», — цитирует «РИА Новости» слова Путина по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.