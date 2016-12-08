Путин оценил приватизацию «Роснефти» на «твердую четверку»

Президент России Владимир Путин положительно отозвался о продаже 19,5% акций «Роснефти» зарубежным компаниям. При этом он отметил, что контрольным пакетом акций по-прежнему владеет государство.

Президент поблагодарил исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина и его коллег, которые занимались подготовкой с соглашения.

Акции «Роснефти» приобрели швейцарская трейдинговая компания Glencore и Катарский суверенный фонд. Сумма сделки составила 10,5 миллиардов евро, сообщает агентство «Экономика сегодня».