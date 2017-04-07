Путин отреагировал на ракетный удар по сирийской базе
Президент России Владимир Путин расценивает ракетные удары по авиабазе в Сирии как агрессию против суверенного государства, совершенную под надуманным предлогом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке», - цитирует его ТАСС.
Кроме того, российский лидер полагает, что действия Вашингтона препятствуют созданию международной коалиции по борьбе с терроризмом, хотя президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании делал акцент на этом.
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