Путин отреагировал на предложение подарить ему квартиру

Президент России Владимир Путин прокомментировал желание президента группы компаний "Сапсан" Сергея Шмакова подарить ему квартиру.

В пресс-службе Кремля рассказали, что президент лично слышал это предложение в эфире радио BFM. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, как отреагировал глава государства на такое предложение.

– Действительно, президент об этом слышал, как ни странно, при чем слышал это по радио, и, собственно, в этой ситуации, конечно, принимать такие подарки президент не может, никогда этого не делает, но в то же время он был бы рад, если бы, предположим, такая квартира была бы подарена тем, кто в этом нуждается, – сказал Песков. Он также отметил, что жилье может быть подарено детям-сиротам или больным детям.

Предприниматель Сергей Шмаков отметил, что быстрая реакция Кремля доказывает, что президент находится близко к народу. "Одну из тех квартир, которую обещал, даже сам мебель поставлю своими руками в благодарность Владимиру Владимировичу, что он услышал меня", – сказал Шмаков.