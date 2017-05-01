Путин отправил в отставку 12 генералов

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку ряд генералов МВД, СК и МЧС.

Согласно приказу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, свои посты покинули статс-секретарь - замглавы МЧС Владимир Артамонов, замначальника ЦУГКЧС генерал-майор Сергей Воронцов и директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС генерал-майор Сергей Кададов.

Полковник юстиции Рим Габдуллин освобожден от должности первого замруководителя следственного управления СК по Республике Башкортостан, а генерал-майор юстиции Алесей Евдокимов - от должности руководителя следственного управления СК по Ульяновской области.

В Пермском крае с поста начальника ГУ ФСИН уволен генерал-лейтенант ВС Григорий Желудков. От должности заместителя начальника ГУ МВД по Иркутской области - начальника полиции освобожден генерал-майор полиции Олег Кнаус.

Генерал-майор полиции Сергей Кулюкин освобожден с поста главного инспектора МВД РФ, генерал-майор полиции Виктор Кутылкин покинул пост заместителя начальника главного управления МВД по Кемеровской области-начальника полиции, сообщает «Российская газета».