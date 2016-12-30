Путин отправил на доработку закон о «Контингенте обучающихся»

Президент России Владимир Путин отклонил закон о «Контингенте обучающихся», сочтя необходимым его доработку для защиты интересов детей и родителей.

Глава государства подчеркнул, что документ должен устанавливать перечень конкретных сведений, содержащихся в федеральной информационной системе «Контингент обучающихся» и информсистемах субъектов. Кроме того, в нем должен быть определен круг лиц, имеющих доступ к этим сведениям и их ответственность, передает РИА ФедералПресс.

На прошлой неделе закон, предполагающий создание информсистемы о численности детей в образовательных организациях, а также реестра таких организаций, был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

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