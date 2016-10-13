Путин отметил значение саммита БРИКС

15-16 октября президент РФ Владимир Путин будет находиться в Индии, где примет участие в VIII саммите БРИКС. Российский лидер рассказал, что встреча станет удобной возможностью для обсуждения совместных действия на ближайшую перспективу.



– Предстоящая встреча – хорошая возможность для лидеров "пятёрки", чтобы сверить часы по ключевым вопросам международной повестки дня, – сказал Путин. По его словам, Россия настроена сотрудничать с коллегами в сфере борьбы с терроризмом, коррупцией и наркотиками, сообщает РИА "Новости".

Ожидается, что члены БРИКС также обсудят сотрудничество в сфере экономики и торговли. Владимир Путин отметил, что на саммите будет обсуждаться вопрос мировой экономической нестабильности.