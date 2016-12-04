Путин отметил восстановление баланса на мировой арене
Президент РФ Владимир Путин отметил восстановление баланса на мировой арене, констатировав провал попыток установить однополярный порядок в мире.
- Ситуация меняется. И я думаю, ни для кого уже не секрет, все и так видят, что уже многие наши партнеры предпочитают сами обращаться к принципам международного права, потому что баланс в мире постепенно восстанавливается, - сказал Путин в интервью российской журналистке Ираде Зейналовой.
Президент отметил, что Россия, защищая свои собственные национальные интересы, всегда с уважением относится и к интересам других. Об этом сообщает ТАСС.
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