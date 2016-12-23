Путин отметил положительные результаты импортозамещения

В ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что импортозамещение дало свои плоды.

«В промышленности у нас закупки по импорту сократились на 10 процентных пунктов, это серьезно», - сказал глава государства. Он также отметил положительные моменты импортозамещения в сельском хозяйстве и ряде других отраслей.

Путин добавил, что проблем с импортозамещением не избежать, они всегда будут. При этом он выразил уверенность в том, что Россия победит, добьется нужного результата.