Путин отметил положительные результаты импортозамещения
В ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что импортозамещение дало свои плоды.
«В промышленности у нас закупки по импорту сократились на 10 процентных пунктов, это серьезно», - сказал глава государства. Он также отметил положительные моменты импортозамещения в сельском хозяйстве и ряде других отраслей.
Путин добавил, что проблем с импортозамещением не избежать, они всегда будут. При этом он выразил уверенность в том, что Россия победит, добьется нужного результата.
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