Путин отменил визовый режим для неграждан Эстонии и Латвии

Неграждане Латвии и Эстонии, родившиеся после 6 февраля 1992 года, смогут въезжать на территорию России без получения визы.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в указ от 17 июня 2008 года были внесены изменения, разрешающие безвизовый въезд лицам без гражданства, ранее не состоявшим в гражданстве СССР.

По данным газеты «Коммерсант», в Латвии на начало 2016 года проживали около 252 тысяч лиц, не имеющих подданства ни одной страны мира. Они имеют особый статус негражданина, не позволяющий голосовать на выборах. Большинство неграждан являются русскоязычными.

В Эстонии на 1 мая 2016 года число апатридов составляло 81 238 человека или 6,1 процента населения страны, сообщает «Национальная служба новостей».

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