Путин отменил сроки бесплатной приватизации жилья

Бесплатная приватизация жилья для граждан РФ стала бессрочной – глава государства Владимир Путин подписал в среду федеральный закон об упразднении отдельных положений законодательных актов РФ, одно из которых предусматривало завершение бесплатной приватизации 1 марта нынешнего года.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова отмечала, что идея о бессрочной приватизации была поддержана руководством страны, напоминает ТАСС. В то же время, закон не предполагает, что необходимо в обязательном порядке приватизировать жилье.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что Владимир Путин является сторонником бессрочной бесплатной приватизации жилья и доводил эту точку зрения до кабинета министров.