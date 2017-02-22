Путин отменил сроки бесплатной приватизации жилья
Бесплатная приватизация жилья для граждан РФ стала бессрочной – глава государства Владимир Путин подписал в среду федеральный закон об упразднении отдельных положений законодательных актов РФ, одно из которых предусматривало завершение бесплатной приватизации 1 марта нынешнего года.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова отмечала, что идея о бессрочной приватизации была поддержана руководством страны, напоминает ТАСС. В то же время, закон не предполагает, что необходимо в обязательном порядке приватизировать жилье.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что Владимир Путин является сторонником бессрочной бесплатной приватизации жилья и доводил эту точку зрения до кабинета министров.
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