Путин открыл подачу газа в Крым

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт поставкам газа в Крым с материковой части России. Топливо на полуостров поступает по новому магистральному газопроводу Краснодарский край-Крым.

В видеоконференции участвовали глава Республики Крым Сергей Аксинов и врио губернатора города Севастополя Дмитрий Овсянников, сообщается на сайте Кремля.

«Это еще одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу», - сказал президент. Он пояснил, что поступление магистрального газа на полуостров позволит создать абсолютно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса, рекреационного комплекса и социальной сферы.