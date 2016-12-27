Путин открыл подачу газа в Крым
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт поставкам газа в Крым с материковой части России. Топливо на полуостров поступает по новому магистральному газопроводу Краснодарский край-Крым.
В видеоконференции участвовали глава Республики Крым Сергей Аксинов и врио губернатора города Севастополя Дмитрий Овсянников, сообщается на сайте Кремля.
«Это еще одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу», - сказал президент. Он пояснил, что поступление магистрального газа на полуостров позволит создать абсолютно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса, рекреационного комплекса и социальной сферы.
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