Путин отказался сообщить содержание разговора с Обамой по «красному телефону»

Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не обнародует содержание своих разговоров с главами других государств, если эти разговоры ведутся с глазу на глаз.

Таким образом глава государства ответил на вопрос о том, предупреждал ли Барак Обама Путина о недопустимости вмешательства в президентские выборы в США.

- Я уже говорил, что проигравшая сторона ищет виноватых на стороне. Лучше бы искали эти проблемы в себе, - заявил Путин.

По словам главы государства, за разговорами о том, что Россия организовала хакерские атаки на серверы Демократической партии США пытаются скрыть суть. А суть состоит в том, что хакеры раскопали правду о том, какие манипуляции общественного мнения совершались в штабе Демпартии.

- Вместо того чтобы извиниться перед своими избирателями, извиниться перед Сандерсом, демократы сейчас ищут тех, кто раскрыл их кухню, - сказал Путин.