Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД

Указом президента РФ Владимира Путина от 31 октября 2016 года от занимаемых должностей освобождены четыре генерала Министерства внутренних дел.

Соответствующий документ опубликован на Портале правовой информации.

Так, глава государства отправил в отставку помощника министра внутренних дел генерал-майора Андрея Гранкина, главу МВД Башкортостана генерал-лейтенанта Михаила Закомалдина и главного инспектора МВД генерал-лейтенанта Евгения Мартынова.

Тем же указом освобожден от должности и уволен с воинской службы первый заместитель главнокомандующего Внутренними войсками РФ Александр Бутин и освобожден от занимаемой должности прокурор Ленинградской области Станислав Иванов.