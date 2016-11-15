Путин освободил Улюкаева от должности главы МЭР в связи с утратой доверия

Президент РФ Владимир Путин принял освободил Алексея Улюкаева от должности министра экономического развития РФ в связи с утратой доверия. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия, - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил журналистам, что в отношении Улюкаева, которого обвиняют в получении взятки в особо крупных размерах, главой государства пока не принято решение об увольнении.