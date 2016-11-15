Путин освободил Улюкаева от должности главы МЭР в связи с утратой доверия
Президент РФ Владимир Путин принял освободил Алексея Улюкаева от должности министра экономического развития РФ в связи с утратой доверия. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
- Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия, - цитирует Пескова ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил журналистам, что в отношении Улюкаева, которого обвиняют в получении взятки в особо крупных размерах, главой государства пока не принято решение об увольнении.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии