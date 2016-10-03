Путин в Оренбурге выманил лошадей Пржевальского из загона в заповедник ведром с овсом

Президент России Владимир Путин сегодня принял участие в выпуске шести особей лошадей Пржевальского из загона в основную часть заповедника «Оренбургский».

Как сообщает «Интерфакс», Путин вместе с руководителями заповедника подошел к воротам вольера, где находилось стадо. В руках у президента было ведро с овсом для приманки лошадей. Самой смелой оказалась кобыла Лаванда, последним на новую для себя территорию ступил вожак.

После этого Путин пообщался с сотрудниками заповедника и заверил, что проекты по воссозданию популяций исчезающих видов животных, подобных кавказскому леопарду и лошади Пржевальского, будут реализовываться и дальше.