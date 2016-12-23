Путин опроверг существование в РФ государственной программы поддержки допинга

Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России существует проблема допинга, однако никогда не существовало и не существует никаких программ государственной поддержки этого.

- Проблема существует, признаем. Но при этом необходимо подчеркнуть: никакой системы поддержки допинга в спорте не существовало и не существует, - отметил глава государства.

Вместе с тем Путин заявил, что не считает себя в праве давать оценки деятельности WADA, но деятельность этой организации должна быть открытой.

Президент РФ также высказал свое отношение к информаторам Всемирного антидопингового агентства и сообщил, что Следственный комитет доведет расследование дел, связанных с допингом, до логического завершения.

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