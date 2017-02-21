Путин определил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты
Президент РФ Владимир определил кандидатуры сорока российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Согласно документу, многие кандидаты представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации.
Отмечается, что не позднее 30 дней со дня начала процедуры формирования нового состава ОП РФ общественные палаты субъектов избирают из своего состава по одному представителю в состав Общественной палаты. Об этом сообщает «РИА Новости».
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