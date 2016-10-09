Путин ожидает рекордный урожай зерна
Президент РФ Владимир Путин объявил, что в текущем году в стране ожидается рекордный урожай зерновых культур. По его словам, сельское хозяйство в РФ находится на подъеме.
– В текущем году мы ожидаем лучший за всю историю современной России урожай зерна — порядка 115 млн тонн. Наша страна заняла лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы, – сказал Путин. По его словам, Россия должна стать крупнейшим производителем продовольствия в мире, сообщает "Коммерсантъ".
Согласно прогнозам Минсельхоза РФ, в текущем году будет собрано 72 миллиона тонн пшеницы. Мировой лидер – Китай – в 2016 году соберет 126,2 миллиона тонн пшеницы.
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