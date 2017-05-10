Путин ограничил возможность проведения митингов на время Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Во время проведения Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу в России все публичные мероприятия, включая митинги, шествия и демонстрации, запланированные в городах, где будут проходить матчи, состоятся только в том месте и в то время, которое согласует администрация, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Указ, устанавливающий особые меры безопасности на время проведения Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу, подписал президент РФ Владимир Путин.

Как уточняется в материале, особые правила будут действовать с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года.

Кроме того, проведение любого мероприятия власти должны будут согласовать с МВД и территориальными органами безопасности, сообщает «Федерал пресс».

Ранее оппозиционер Алексей Навальный заявил, что планирует провести 12 июня в Москве и в других городах массовую акцию с теми же лозунгами, что и на несанкционированном антикоррупционном шествии, прошедшем 26 марта.