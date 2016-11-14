Путин одобрил формирование российско-армянской группировки войск
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею формирования объединенной группировки войск России и Армении.
Он поручил Минобороны и МИД РФ провести переговоры с Ереваном и подписать соответствующее соглашение от имени Москвы, сообщает агентство «Народные новости» со ссылкой на портал правовой информации.
Также отмечено, что в проект оглашения, ранее одобренный российским правительством, могут быть внесены некоторые изменения, не имеющие принципиального характера.
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