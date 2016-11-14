Путин одобрил формирование российско-армянской группировки войск

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею формирования объединенной группировки войск России и Армении.

Он поручил Минобороны и МИД РФ провести переговоры с Ереваном и подписать соответствующее соглашение от имени Москвы, сообщает агентство «Народные новости» со ссылкой на портал правовой информации.

Также отмечено, что в проект оглашения, ранее одобренный российским правительством, могут быть внесены некоторые изменения, не имеющие принципиального характера.