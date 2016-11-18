Путин объявил о разработке в РФ гиперзвукового и лазерного вооружения
Выступая на совещании с руководством Вооруженных сил, президент РФ Владимир Путин заявил о разработке в России гиперзвуковых и лазерных видов вооружения на основе новейших технологий.
- Сегодня, в 21 веке, для укрепления военного потенциала ведущие страны мира активно применяют для разработки вооружений самые современные технологии, самые современные достижения науки: это лазеры, гиперзвук, робототехника, - цитирует Путина «Интерфакс».
Верховный главнокомандующий подчеркнул, что внимание уделяется разработке оружия на новых физических принципах, которое дает возможность избирательного воздействия на критически важные элементы вооружений, техники, объектов инфраструктуры вероятного противника.
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