Путин объявил о достижении договоренности по полному прекращению огня в Сирии

Выступая на встрече с главами Министерства обороны и МИД РФ Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что достигнута договоренность о полном прекращении огня в Сирии и начале мирных переговоров.

- Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ – это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ – заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию, - цитирует Путина ТАСС.

По словам главы государства, все договоренности по Сирии хрупкие, поэтому они требуют особого внимания.

- Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашими партнерами, - подчеркнул российский лидер.

Путин уточнил также, что достижение соглашений стало возможным благодаря сотрудничеству России с основными партнерами в регионе – Турцией и Ираном.

- Очень большую работу проделали совместно с партнерами из Турции. Мы знаем, что совсем недавно состоялась трехсторонняя встреча в Москве министров иностранных дел России, Турции и Ирана, где все три страны взяли на себя обязательство не только по контролю, но и по гарантиям мирного процесса урегулирования в Сирийской республике, - заявил президент РФ.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость В деле об убийстве в Анкаре посла РФ Андрея Карлова фигурирует россиянка

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО