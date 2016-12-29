Путин объявил о достижении договоренности по полному прекращению огня в Сирии

Выступая на встрече с главами Министерства обороны и МИД РФ Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что достигнута договоренность о полном прекращении огня в Сирии и начале мирных переговоров.

- Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ – это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ – заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию, - цитирует Путина ТАСС.

По словам главы государства, все договоренности по Сирии хрупкие, поэтому они требуют особого внимания.

- Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашими партнерами, - подчеркнул российский лидер.

Путин уточнил также, что достижение соглашений стало возможным благодаря сотрудничеству России с основными партнерами в регионе – Турцией и Ираном.

- Очень большую работу проделали совместно с партнерами из Турции. Мы знаем, что совсем недавно состоялась трехсторонняя встреча в Москве министров иностранных дел России, Турции и Ирана, где все три страны взяли на себя обязательство не только по контролю, но и по гарантиям мирного процесса урегулирования в Сирийской республике, - заявил президент РФ.