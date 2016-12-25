Путин объявил 26 декабря днем траура в России

Президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура жертвам авиакатастрофы Ту-154.

- Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура, - сказал журналистам глава государства.

Президент отметил, что причины крушения Ту-154 будут тщательно расследованы. Кроме того, будет оказана вся необходимая поддержка семьям погибших.

Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших в этой трагедии.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились 93 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова. Артисты летели в Сирию, чтобы поздравить российских военнослужащих с новогодними праздниками, сообщает «Интерфакс».