Путин объявил 26 декабря днем траура в России
Президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура жертвам авиакатастрофы Ту-154.
- Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура, - сказал журналистам глава государства.
Президент отметил, что причины крушения Ту-154 будут тщательно расследованы. Кроме того, будет оказана вся необходимая поддержка семьям погибших.
Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших в этой трагедии.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились 93 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова. Артисты летели в Сирию, чтобы поздравить российских военнослужащих с новогодними праздниками, сообщает «Интерфакс».
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