Путин объяснил ядерную программу КНДР желанием защититься от Запада

Президент РФ Владимир Путин объяснил ядерную программу КНДР желанием защитить свою независимость от «кулачного права», применяемого Западом в международной политике.

«Малые страны не видят другого способа защитить свою независимость, безопасность и суверенитет, кроме как обладанием ядерным оружием. Вот к чему ведет злоупотребление силой», — сказал Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Российский лидер также вспомнил, что Ирак и Ливия были разрушены, отметив, что Египет и Тунис были доведены до ужасного состояния.

«Открыто же говорили, что истратили почти 5 миллиардов долларов на поддержку оппозиции в Украине. И поддержали государственный переворот. Это что такое? Это поддержка вооруженного захвата власти. А когда мы с этим не согласились, против нас ввели санкции», - цитирует РИА Новости слова российского президента.