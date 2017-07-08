Путин объяснил, почему не упоминает имя Алексея Навального

Российский президент Владимир Путин сказал, что готов вести диалог с теми, кто «предлагает конструктивную повестку дня». Такой ответ дал глава государства на вопрос о своем отношении к деятельности оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает телеканал «Дождь», в ходе пресс-конференции на саммите в Гамбурге Путина спросили, почему он не называет его фамилию, когда отвечает на вопросы о Навальном. Путин сказал: «Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно с такого уровня как президентский, правительственный, с людьми, которые предлагают конструктивную повестку дня. Даже критического характера. А если речь идет только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это неинтересно для диалога».

В 2016 году Алексей Навальный подал в суд на президента, обвиняя его в том, что тот распорядился выдать компании СИБУР 1,75 миллиарда долларов из Фонда национального благосостояния. Известно, что большой пакет данной компании принадлежит зятю президента - Кириллу Шамалову.