Путин объяснил отказ США от раскрытия подробностей договора по Сирии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ США от обнародования данных соглашения Москвы и Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты не могут отделить здоровую оппозицию в Дамаске от террористических элементов.
– Наши американские партнеры всегда и везде выступают за открытость и транспарентность, для меня нет ничего удивительного, что в данном случае они отходят от этого своего постулата, – сказал российский лидер. По его словам, такая позиция связана с с трудностями, с которыми сталкиваются США на сирийском треке, сообщает РГ.
Владимир Путин также добавил, что Россия не будет раскрывать детали договоренности в одностороннем порядке.
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