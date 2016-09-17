Путин объяснил отказ США от раскрытия подробностей договора по Сирии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ США от обнародования данных соглашения Москвы и Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты не могут отделить здоровую оппозицию в Дамаске от террористических элементов.

– Наши американские партнеры всегда и везде выступают за открытость и транспарентность, для меня нет ничего удивительного, что в данном случае они отходят от этого своего постулата, – сказал российский лидер. По его словам, такая позиция связана с с трудностями, с которыми сталкиваются США на сирийском треке, сообщает РГ.

Владимир Путин также добавил, что Россия не будет раскрывать детали договоренности в одностороннем порядке.