Путин объяснил назначения на посты руководителей регионов
Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что при назначении на посты руководителей регионов исходит из соображений кадрового укрепления региональной власти.
- Цель - благо России, - подчеркнул Путин.
При этом глава государства заверил, что администрация президента доверяет местным кадрам, но иногда ситуация требует назначения специалистов со стороны.
- Доверяем ли мы местным кадрам или нет? Конечно, доверяем. В абсолютном большинстве регионов руководят выходцы из них, но есть случаи, когда элиты нужно обновлять. И это, кстати, востребовано гражданами региона, - отметил Путин.
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