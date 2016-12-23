Путин объяснил назначения на посты руководителей регионов

Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что при назначении на посты руководителей регионов исходит из соображений кадрового укрепления региональной власти.

- Цель - благо России, - подчеркнул Путин.

При этом глава государства заверил, что администрация президента доверяет местным кадрам, но иногда ситуация требует назначения специалистов со стороны.

- Доверяем ли мы местным кадрам или нет? Конечно, доверяем. В абсолютном большинстве регионов руководят выходцы из них, но есть случаи, когда элиты нужно обновлять. И это, кстати, востребовано гражданами региона, - отметил Путин.