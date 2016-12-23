Путин объяснил желание Сечина и других чиновников судиться с прессой

Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что с пониманием относится к тому, что российская пресса периодически «пощипывает» представителей крупного бизнеса и считает это нормальным явлением.

Вместе с тем глава государства признал за бизнесменами, и в частности за главой «Роснефти» Игорем Сечиным, право обращаться в суды с исками о защите чести и достоинства.

- Сечин, как и другие, кто обращается в суды, что они должны делать для защиты чести и достоинства? Приходить к вам и размахивать дубиной? Нет, они идут в суд, - отметил Путин.