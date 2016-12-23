Путин объяснил желание Сечина и других чиновников судиться с прессой
Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что с пониманием относится к тому, что российская пресса периодически «пощипывает» представителей крупного бизнеса и считает это нормальным явлением.
Вместе с тем глава государства признал за бизнесменами, и в частности за главой «Роснефти» Игорем Сечиным, право обращаться в суды с исками о защите чести и достоинства.
- Сечин, как и другие, кто обращается в суды, что они должны делать для защиты чести и достоинства? Приходить к вам и размахивать дубиной? Нет, они идут в суд, - отметил Путин.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии