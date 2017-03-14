Путин обвинил Запад в политических манипуляциях под видом борьбы с коррупцией

Выступая на коллегии Генеральной прокуратуры, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не пойдет по пути Запада и не станет создавать антикоррупционных комитетов, истинное предназначение которых - политическое манипулирование.

- Знаете, некоторые страны, претендующие на глобальное лидерство, а если быть более точным, — претендующие на глобальное господство, начали внедрять практику создания так называемых антикоррупционных комитетов — параллельных органов власти, которые чаще всего используются не для того, для чего созданы, а с целью манипуляций во внутриполитической сфере, — цитирует Путина РИА «Новости».

По словам главы государства, подобные структуры уже созданы в некоторых восточноевропейских государствах.

- Но для того, чтобы обеспечить интересы граждан государства, самим нужно быть кристально честными и эффективными в борьбе с коррупцией и в борьбе с нарушениями закона в самом широком смысле этого слова, — подчеркнул российский лидер.