Путин обвинил США во вмешательстве в выборы по всему миру

Президент РФ Владимир Путин обвинил власти США во вмешательстве в чужие политические процессы по всему миру.

«Я никого не хочу обидеть, но Соединенные Штаты везде, по всем миру активно вмешиваются в выборные кампании других стран», — сказал Путин в интервью телеканалу NBC.

При этом российский лидер отметил, что США обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, подчеркнул, что на самом деле Москва не имеет отношения к президентским выборам в Соединенных штатах.

«По большому счету нам все равно, кто будет во главе Соединенных Штатов, мы примерно знаем, что будет происходить. И в этой связи нам, даже если бы было желание, смысла-то нет никакого вмешиваться», - заявил Владимир Путин, отметив, что президенты в США приходят и уходят, даже партии меняются у власти, а основная политическая линия не меняется.

Конгресс США ведет расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил республиканец Дональд Трамп, сообщает «Национальная служба новостей».

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Теги:
Места: Россия, США
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