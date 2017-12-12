Путин обвинил Трампа в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля может перечеркнуть перспективы палестино-израильского мирного процесса, заявил российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

По его мнению, решение, которое принял Трамп относительно Иерусалима, дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.

«И Россия, и Турция считают, что решение администрации Соединенных Штатов признать Иерусалим в качестве столицы Израиля и перенести туда американское посольство не помогает урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а, наоборот, дестабилизирует и без того сложную обстановку в регионе», - сказал Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что урегулирование палестино-израильского конфликта должно строиться исключительно и в полном объеме на ранее принятых решениях в рамках Организации Объединенных Наций.

В свою очередь, Эрдоган заявил, решение США разочаровало «не только мусульман и христиан, но и разумных иудеев».

Обстановка в регионе накалилась после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства. Трамп подчеркнул, что Израиль является суверенным государством и имеет право самостоятельно определять местонахождение своей столицы. В качестве протеста против решения Трампа в Палестине погасили рождественские огни на елках, сообщает «ТВ Центр».