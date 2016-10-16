Путин обвинил Киев в невыполнении «Минска-2»

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в намеренном срыве Минских соглашений. Заявление Порошенко о неурегулированности вопросов безопасности в Донбассе Путин назвал предлогом для того, чтобы не выполнять политическую часть «Минска-2».

Путин сказал, что сейчас "нужно идти, как минимум, параллельно, и добиваясь реализации в вопросах безопасности, и совершая абсолютно необходимые для урегулирования в целом и на длительную перспективу шаги в политической сфере", сообщает «Интерфакс».

Накануне Порошенко заявил, что Украина не будет продвигаться в выполнении договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе до решения вопроса обеспечения безопасности в регионе.