Путин обвинил Киев в невыполнении «Минска-2»
Президент России Владимир Путин обвинил Украину в намеренном срыве Минских соглашений. Заявление Порошенко о неурегулированности вопросов безопасности в Донбассе Путин назвал предлогом для того, чтобы не выполнять политическую часть «Минска-2».
Путин сказал, что сейчас "нужно идти, как минимум, параллельно, и добиваясь реализации в вопросах безопасности, и совершая абсолютно необходимые для урегулирования в целом и на длительную перспективу шаги в политической сфере", сообщает «Интерфакс».
Накануне Порошенко заявил, что Украина не будет продвигаться в выполнении договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе до решения вопроса обеспечения безопасности в регионе.
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