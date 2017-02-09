Путин обвинил европейские СМИ в манипулировании общественным мнением

Президент России Владимир Путин заявил, что европейские СМИ в последние годы превратились в орудие для манипуляции общественным мнением.

По его словам, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств.

При этом российский президент отметил, что итальянская газета La Stampa, которой сегодня исполняется 150 лет, является одним из европейских изданий, для которых всегда были традиционны такие ценности как свобода слова, объективность, непредвзятость и готовность предоставить возможность для любой точки зрения найти свой путь к читателю.Об этом сообщает "Федерал пресс".

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