Путин обвинил Демпартию США в попытке свалить свои неудачи на внешние факторы
Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что Демократическая партия США проиграла не только президентские выборы, но и выборы в Сенат и Конгресс, и тем не менее пытаются искать причины своих неудач на стороне.
- Мы знаем, что Демпартия США проиграла не только президентские выборы, но и выборы в Сенат, Конгресс, где у республиканцев большинство. Это тоже мы виноваты? Все это говорит о том, что есть системные проблемы у действующей администрации, - подчеркнул Путин.
Российский лидер считает, что у значительной части американских избирателей совпадают представления о мире с традиционными ценностями России.
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