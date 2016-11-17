Путин обсудил с Трампом возможность встречи после инаугурации

Во время телефонной беседы 14 ноября президент РФ Владимир Путин и победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обсуждали возможность личной встречи после церемонии инаугурации, но не определили сроки. Об этом рассказал журналистам руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Пока нет каких-то конкретных пониманий, договоренностей, прикидок на этот счет. Действительно, во время разговора говорили о намерении возобновить контакты, провести встречу, но когда это будет – об этом вообще никакого упоминания не было, - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что первый контакт главы российского государства с будущим президентом США вызвал переполох в рядах лидеров Евросоюза: в то время как они договариваются с Бараком Обамой о продлении антироссийских санкций, Трамп, вступающий в должность в январе 2017 года, может кардинально изменить отношение США к этому вопросу.