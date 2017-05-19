Путин обсудил с Совбезом РФ удар США по Сирии

Российский президент Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ очередной авиаудар, нанесенный коалицией, возглавляемой США, в Сирии.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, участники обсудили очередной удар США по сирийской территории, а также вопросы кибербезопасности.

Присутствующие отметили, что подобные действия являются нелегитимными и существенно осложняют процесс внутрисирийского урегулирования, пишет газета «Известия».