Путин обсудил с Совбезом РФ удар США по Сирии
Российский президент Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ очередной авиаудар, нанесенный коалицией, возглавляемой США, в Сирии.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, участники обсудили очередной удар США по сирийской территории, а также вопросы кибербезопасности.
Присутствующие отметили, что подобные действия являются нелегитимными и существенно осложняют процесс внутрисирийского урегулирования, пишет газета «Известия».
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