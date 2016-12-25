Путин обсудил ситуацию в Сирии с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин переговорил с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о ситуации в Сирии.

В сообщении Кремля говорится, что стороны обменялись мнениями о происходящем в Сирии. В переговорах также принял участие Нурсултан Назарбаев, который находится в Санкт-Петербурге с российским президентом.

Сегодня Путин и Назарбаев посетили одно из промышленных предприятий Санкт-Петербурга. Лидеры стран ознакомились с производством и продукцией завода "Диаконт".