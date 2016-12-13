Путин обсудил ситуацию в Алеппо и Пальмире с постоянными членами Совбеза РФ

На совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ президента РФ Владимира Путина подробно проинформировали о текущем положении дел в сирийских городах Алеппо и Пальмира. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Участники совещания обменялись мнениями о ситуации вокруг Пальмиры, а также о ходе продвижения сирийских войск в Алеппо, - цитирует Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ, обсуждался также предстоящий визит главы государства в Японию.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин.

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