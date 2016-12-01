Путин обсудил ситуацию в Сирии с постоянными членами Совета безопасности РФ

На встрече с постоянными членами Совета безопасности РФ президент РФ Владимир Путин обсудил текущую ситуацию в сирийском Алеппо. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Поднималась сирийская тема с акцентом на ситуацию вокруг Алеппо. Была отмечена необходимость продолжения энергичных усилий, предпринимаемых российской стороной по оказанию гуманитарной помощи жителям восточного Алеппо, освобождающимся из плена боевиков, - цитирует Пескова ТАСС.

Глава государства также обсудил с членами Совбеза основные положения Послания Федеральному Собранию.

- Состоялось обсуждение целого ряда вопросов, связанных с реализацией основных положений послания президента Федеральному собранию, - подчеркнул Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, спикера обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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