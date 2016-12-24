Путин обсудил с Рухани ситуацию в Алеппо

Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Ирана Хасаном Рухани операцию по освобождению Алеппо. Переговоры прошли в Астане.

Стороны договорились продолжить взаимодействие по сирийскому вопросу. Кроме того, Путин и Рухани отметили, что завершение операции по освобождению Алеппо является значимым шагом к миру в Сирии. Кроме того, событие стало важным этапом борьбы с мировым терроризмом, сообщает "Интерфакс".

В ходе встречи президент Ирана Хасан Рухани выразил соболезнования в связи с убийством российского посла в Турции Андрея Карлова. 19 декабря в Анкаре дипломат РФ был убит выстрелом в спину.