Путин обсудил с президентом Египта возобновление авиасообщения

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси планы возобновления регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как уточняется в материале, лидеры двух стран обсудили также некоторые актуальные вопросы российско-египетского сотрудничества. Кроме того, была достигнута договоренность о предстоящих контактах на различных уровнях.

Ранее Глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин сообщил, что авиасообщение между Россией и Египтом может вскоре возобновиться.

Воздушное сообщение между Россией и Египтом было прервано после катастрофы А321 31 октября 2015 года. Самолет российской авиакомпании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел катастрофу на Синайском полуострове. Причиной крушения стал теракт, совершенный с помощью самодельного взрывного устройства, сообщает «РИА Новости».