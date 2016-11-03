Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности РФ ситуацию в Сирии

На оперативном совещании Совета Безопасности России президент РФ Владимир Путин обсуждал с постоянными членами Совбеза ситуацию в Сирии в контексте введения в Алеппо еще одной гуманитарной паузы. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Обсуждалась ситуация в Сирии, в том числе в контексте недавнего решения о проведении еще одной гуманитарной паузы. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам текущей социально-экономической внутрироссийской повестки дня, - цитирует Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, в совещании приняли участие глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министры иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин.