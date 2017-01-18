Путин обсудил с Меркель и Олландом подготовку к сирийским переговорам в Астане

В телефонной беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом президент РФ Владимир Путин обсудил подготовку к межсирийским переговорам, которые должны состояться 23 января в Астане.

«Путин информировал собеседников о шагах по реализации российско-турецко-иранских договоренностей о прекращении огня в Сирии и подготовке намеченной на 23 января в Астане встречи с участием представителей официального Дамаска и оппозиции», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Кремля.

Ранее сообщалось, что к участию в переговорах приглашены представители ООН и новой администрации президента США.