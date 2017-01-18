Путин обсудил с Меркель и Олландом подготовку к сирийским переговорам в Астане
В телефонной беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом президент РФ Владимир Путин обсудил подготовку к межсирийским переговорам, которые должны состояться 23 января в Астане.
«Путин информировал собеседников о шагах по реализации российско-турецко-иранских договоренностей о прекращении огня в Сирии и подготовке намеченной на 23 января в Астане встречи с участием представителей официального Дамаска и оппозиции», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Кремля.
Ранее сообщалось, что к участию в переговорах приглашены представители ООН и новой администрации президента США.
Следующая новость В центре Москвы пулевое ранение получил 45-летний бизнесмен на Lexus
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии