Путин обсудил с Меркель и Олландом ситуацию на Украине

Ситуация на Украине и вопросы дальнейшего урегулирования стали основной темой телефонного разговора Владимира Путина, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда.

Пресс-служба Кремля сообщила, что перспективы дальнейшего международного содействия урегулированию внутриукраинского конфликта связаны исключительно с неукоснительным выполнением Минских соглашений.

Во время разговора Владимир Путин подчеркнул безальтернативность этих договоренностей как основы для разрешения кризиса, сообщает РИА Новости.

Сегодня стало известно, что 15 октября в швейцарской Лозанне пройдет очередная встреча глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Джона Керри.

В переговорах примут участие и другие «игроки», заинтересованные в решении сирийского вопроса. На встречу в Лозанну приедут представители Ирана, Турции, Саудовской Аравии, и возможно, Катара. На каком уровне будут представлены эти государства пока неизвестно.

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